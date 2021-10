Elezioni Amministrative e Regionali, Miceli: "Il Pd faccia le primarie subito"

"La scelta dei candidati di coalizione per le prossime Amministrative di Palermo e per le Regionali in Sicilia va fatta attraverso le primarie". A dirlo è il deputato del Pd Carmelo Miceli, che aggiunge: "Alla luce degli incoraggianti risultati delle ultime Amministrative, credo che il Pd Sicilia farebbe bene ad accettare la proposta di chi, come Leoluca Orlando e Claudio Fava, chiede di adottare il metodo delle primarie per le prossime Amministrative di Palermo e per le Regionali siciliane".

Secondo Miceli è il momento della svolta: "Apriamo il cantiere delle idee e diamo spazio a chiunque abbia voglia di portare il suo contributo. Apriamo alla partecipazione e facciamolo subito! Palermo e la Sicilia hanno bisogno di uno shock politico e questo shock non può venire fuori da chi pensa ancora che per vincere sia sufficiente sommare ceto politico".