Elezioni amministrative, la Lega accelera: "Centrodestra individui candidati entro novembre"

Le prossime scadenze elettorali al centro dell'attenzione della Lega, che vuole stringere i tempi per le candidature. A dettare i tempi è il leader del Carroccio, Matteo Salvini. "L'anno prossimo vanno al voto 25 capoluoghi e città importanti da Genova a Palermo, da Monza a Lecce. Il centrodestra ha il dovere di individuare i suoi candidati il prima possibile, entro il mese di novembre per avere 5 o 6 mesi di tempo per spiegare la nostra idea di buon governo. Bisogna fare presto e insieme", ha chiarito intervenendo al Tg1.