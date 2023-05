Elezioni Trabia, il segretario nazionale Psi: "Sosteniamo Bondì"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"I socialisti sostengono Francesco Bondì come sindaco del comune di Trabia, che rappresenta la figura giusta per coniugare al meglio le varie componenti democratiche, laiche e riformiste della città. Conosciamo bene le sue capacità di amministratore oculato nella gestione della cosa pubblica, frutto della sua trentennale esperienza politica. Per questo ci auguriamo di festeggiare la sua elezione a fine maggio", dichiara il segretario nazionale Psi, Enzo Maraio.