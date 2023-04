Elezioni a Trabia, il candidato sindaco Francesco Bondì ottiene l'appoggio del Psi Siciliano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Segreteria Regionale del Partito Socialista Italiano in merito alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Trabia del 29-30 Maggio ha deciso di dare il proprio appoggio al Francesco Bondì riconoscendo la sua candidatura come quella che di più coniuga le varie anime democratiche laiche e riformiste di Trabia. Il segretario Regionale del Psi Siciliano Antonino Oddo: "Ci auguriamo che il 30 Maggio si possa festeggiare l'elezione di Bondì che già conosciamo come amministratore oculato della gestione della cosa pubblica nella sua trentennale esperienza politica dal 1996 ad oggi"