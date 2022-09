"A Messina mi hanno detto che se voglio i voti devo dare soldi", la denuncia del candidato Palazzolo

"Se vuoi crescere elettoralmente devi dare dei soldi, non interessa se tuoi o del partito ma sono necessari per fare crescere il consenso". Il riscontro? "Sarà evidente. Nel mio quartiere avrai l’1 per cento in più dei voti rispetto agli altri quartieri".

E’ quanto promesso a Giangiacomo Palazzolo, sindaco di Cinisi e segretario regionale di Azione con Calenda, responsabile del dipartimento Legalità del partito e candidato alla elezioni politiche del 25 settembre, che ha denunciato pubblicamente ieri con un video su fb quanto accaduto a Messina.

L'esponente politico ha già presentato un esposto alla Procura della Repubblica della città dello Stretto. "Far crescere il consenso con i soldi - ha spiegato Palazzolo - non appartiene a me e e neanche a tanti politici di liste diverse che stanno partecipando alle competizioni elettorali. Questi episodi vanno denunciati alla procura della Repubblica e anche pubblicamente perché il consenso deve essere assolutamente libero".

Palazzolo ha poi lanciato un appello al voto: "Non è inutile, andando a votare riducete a minoranza questi personaggi squallidi che portano i voti in cambio di somme di denaro. Questi capibastone dei quartieri ledono la dignità e il futuro dei vostri figli. Non vendete mai il vostro consenso e la libertà di dare ai vostri figli un futuro". Secondo Palazzolo in questa campagna elettorale si sta parlando troppo poco di legalità: "Quello che è successo a me - ha concluso - succede a tanti altri candidati e non è normale".