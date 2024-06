Sielte, Scramuzza (Uilcom Sicilia): "Per la prima volta a Palermo eletta una rsu, ottimo risultato"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Ottimo risultato elettorale per la Uilcom in Sielte a Palermo. Per la prima volta, infatti, è stata eletta una rsu in questa importante azienda di telecomunicazioni". Lo afferma lo stesso segretario generale, Marco Scramuzza, che aggiunge: "Grazie a Fabio Parisi, neo rappresentante sindacale, e a tutti i lavoratori di Sielte che ci hanno sostenuto sino ad oggi. La segreteria regionale lavorerà sempre con impegno e rispetto per tutelare tutti i lavoratori che ci hanno dato fiducia".