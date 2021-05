Regione, Musumeci punta al bis: "Pronto a ricandidarmi e voglio il Ponte sullo Stretto"

"Nel 2017 sono stato la sintesi di un centrodestra che non era certamente considerato vincente. E' stata la prima grande vittoria in controtendenza nazionale. Oggi non sto governando da solo, siamo una squadra. Ed è una squadra che, tra mille difficoltà, sta provando a rimettere in piedi la Regione, fra tante macerie. Sento di non dover fermare questa azione e sono certo che nessuno vorrà favorire divisioni".

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, intervistato dal quotidiano La Repubblica, si dice pronto a ricandidarsi nel 2022 alle prossime Regionali del 2022. "Nei colloqui che settimanalmente mi impegnano con tutte le forze politiche avverto che, alla fine, le ragioni dello stare insieme prevarranno - ancora Musumeci -. In definitiva: io mi considero una persona leale e di parola. Quando stringo la mano a un alleato vale più di un contratto. Do fiducia, pretendo rispetto".

Il sogno di un suo eventuale secondo mandato è vedere finalmente costruito il Ponte sullo Stretto di Messina. Da parte del governatore la volontà c'è: "Il Ponte - dice - si farà. Lo vogliono i siciliani, serve al Paese. Si chiamerà Ulisse. Nell'incontro che abbiamo avuto con il presidente di Webuild, Pietro Salini, lo abbiamo ribadito: se servirà, siamo pronti anche a finanziarlo parzialmente. Ma la telenovela del ponte deve finire".