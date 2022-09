Vola Tamajo, Aricò e Ferrara fanno il botto: i più votati all'Ars nella provincia di Palermo

Edy Tamajo è il "re" delle preferenze tra i candidati all'Ars in provincia di Palermo: il deputato uscente di Forza Italia ottiene oltre 21 mila voti e viene riconfermato a Sala d'Ercole.

E' lui il più votato quando mancano ancora le ultime sei sezioni da scrutinare (1.179 su 1.185), come riporta la piattaforma Elezioni della Regione. Quella di Forza Italia è la lista che in assoluto raccoglie il maggior numero di consensi a Palermo e provincia (oltre 58.700 voti). Dietro Tamajo, c'è Gaspare Vitrano con 8.361 voti, quindi il trio formato da Gianfranco Miccichè, Francesco Cascio e Pietro Alongi con oltre 6 mila voti ciascuno. Per Totò Lentini 4.254 preferenze. Forza Italia dovrebbe ottenere almeno tre seggi.

Idem Fratelli d'Italia, dove si registra un boom di voti per Alessandro Aricò (11.453), seguito da Fabrizio Ferrara (10.441) e Marco Intravaia (9.664). Aricò e Intravaia sono stati nella scorsa legislatura due fedelissimi di Nello Musumeci. Il primo è stato il capogruppo di Diventerà Bellissima all'Ars, il secondo il segretario e "uomo ombra" dell'ex presidente della Regione. Ferrara, già eletto a Sala delle Lapidi, centra per la prima volta l'ingresso nel parlamento siciliano. Più staccati, tra i 5 mila e i 6 mila voti, il consigliere comunale Francesco Scarpinato, il sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci e l'avvocato Brigida Alaimo.

Supera i 6.700 voti Ismaele La Vardera: l'ex Iena entra nel parlamento siciliano trainato dall'effetto De Luca. La lista Sud chiama Nord presentata nel Palermitano dall'ex sindaco di Messina sfonda il muro delle 28 mila preferenze totali e dovrebbe prendere almeno due seggi: il secondo per numero di voti dietro La Vardera è il sindaco di Cerda Salvatore Geraci (4.184). Nel Movimento 5 Stelle è Adriano Varrica a primeggiare. Grillino della prima ora, deputato nazionale uscente, vicino al leader nazionale Conte, Varrica prende 5.802 voti, facendo meglio del candidato alla presidenza Nuccio Di Paola (3.625) e degli uscenti Luigi Sunseri (4.040) e Roberta Schillaci (2.731).

Nel Pd è Valentina Chinnici la più votata: 6.947 preferenze per la consigliera comunale di Progetto Palermo, omonima della candidata alla presidenza del centrosinistra Caterina Chinnici, giunta terza nella corsa a Palazzo d'Orleans. Uno dei big del Pd regionale, Antonello Cracolici, arriva a 4.656 voti ed è in corsa per il secondo seggio all'Ars. Più sotto ci sono Mario Giambona (4.235) e Carmelo Miceli (4.151).

Tornando al centrodestra, alla Lega-Prima l'Italia dovrebbe scattare un seggio, appannaggio di Vincenzo Figuccia, che raccoglie 6.944 preferenze. Dietro c'è Marianna Caronia con 4.089 voti, che comunque entrerà all'Ars attraverso il listino collegato al candidato governatore vincente Renato Schifani. Per la Dc Nuova ballano due seggi, anche se il secondo è molto difficile: sicuro l'ingresso in parlamento di Nuccia Albano, la più votata della lista con 5.936 voti.