Vertice centrosinistra, le richieste a Chinnici: "Rappresenti la coalizione e non solo il Pd"

Sarebbero tre le richieste avanzate dalla coalizione progressista alla candidata alla presidenza della Regione Siciliana Caterina Chinnici durante l'incontro di oggi pomeriggio in un albergo del centro di Palermo. A Chinnici sarebbe stato chiesto di essere "garante dell'intera coalizione e non solo donna di parte" (del Pd, ndr); di avviare la campagna elettorale entrando nel merito del programma e il "ridimensionamento" del Partito democratico

L'incontro, in un albergo del centro di Palermo, è durato poco meno di un'ora. Oltre a Chinnici, hanno partecipato il segretario regionale dem Anthony Barbagallo, il portavoce del M5s in Sicilia Nuccio Di Paola e, collegato da remoto, Claudio Fava (Cento Passi).

Sul tavolo, in primis, il prosieguo o meno dell'alleanza in vista delle Regionali del 25 settembre. A richiedere l'incontro, convocato poi da Chinnici, era stato il M5s al termine della riunione di lunedì sera che aveva sancito una spaccatura nel partito fra chi vuole tenere fede all'accordo fatto in Sicilia e chi, sulla scia degli eventi romani, preferisce invece svincolarsi dalla coalizione e presentare un proprio candidato alla Regione. Il Movimento aveva preparato un elenco di nove punti considerati "imprescindibili" per mantenere l'unità.

Fonte: Adnkronos