Varrica (M5s): "Massima attenzione su allarme Fabi su chiusura sportelli bancari, preoccupazione per i lavoratori"

Il parlamentare nazionale Adriano Varrica risponde all’appello di Fabi. “L’allarme lanciato dalla Fabi in Sicilia merita massima attenzione. La Federazione Autonoma Bancari Italiani solleva attraverso il coordinatore regionale Carmelo Raffa un problema che rischia di impoverire il territorio sia dal punto di vista dei servizi, sia da quello lavorativo con tanti impiegati che potrebbero perdere il lavoro. Gli sportelli bancari, soprattutto nelle periferie e nelle aree interne, rappresentano un presidio fondamentale per lo sviluppo di attività imprenditoriali e per tutto il tessuto socio-economico. Se pensiamo che già 132 comuni su 391 non hanno uno sportello, possiamo ben comprendere il disagio che oggi penalizza circa 320 mila cittadini senza filiali di istituti di credito. Di questa emergenza ne ho parlato con il candidato alla presidenza della Regione Siciliana del Movimento 5 Stelle, Nuccio Di Paola, che ha condiviso con me la grande preoccupazione per le prospettive future del settore bancario in Sicilia a cui va dedicata la necessaria attenzione”. Lo dichiara Adriano Varrica, parlamentare nazionale e candidato alla regione siciliana con il Movimento 5 Stelle.