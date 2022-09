Il trasporto pubblico locale incontra i candidati alla presidenza della Regione

Il trasporto pubblico locale, servizio nei confronti dei cittadini viaggiatori e opportunità per l'Isola. Sono alcuni dei temi al centro di una serie di confronti fra i vertici dell'Asstra, l'associazione che riunisce le aziende pubbliche e quelle che operano in concessione nel Tpl in Sicilia con i candidati alla presidenza della Regione.

I temi da affrontare sono tanti, partendo dalla grave crisi energetica con i costi di trazione sempre più incontrollabili, guardando al futuro di un settore in cambiamento per effetto delle normative europee e nazionali ma anche grazie alle tante opportunità offerte dall'innovazione tecnologica nei trasporti e guardando ad una mobilità che deve essere sempre più efficiente e sicura e puntare ad un minore impatto ambientale, con il grande obiettivo del Pnrr da realizzare.

"E’ un momento fondamentale di confronto sulle serie problematiche del trasporto pubblico in Sicilia - dice Michele Cimino, presidente Asstra Sicilia - nella consapevolezza che il nuovo governo deve affrontare le criticità con estrema urgenza".

Gli incontri, che si tengono nella sede dell'Università Lumsa di Palermo, sono iniziati martedì 13 settembre con Nuccio Di Paola, candidato Presidente del Movimento 5 stelle. Il secondo appuntamento domani lunedì 19 settembre quando gli incontri saranno due. Al mattino, alle ore 10, protagonista sarà Cateno De Luca candidato indipendente che corre con il suo Movimento Sicilia Vera. Nel pomeriggio alle ore 17 toccherà a Caterina Chinnici, candidato del centrosinistra rappresentato da Pd e centopassi.

Gli incontri si concluderanno mercoledì 21 settembre a 4 giorni dal voto. In quella occasione le aziende del trasporto pubblico locale incontreranno, al mattino, alle ore 11, Renato Schifani, candidato del centrodestra e al pomeriggio, alle ore 16, Gaetano Armao candidato del terzo polo composto da Azione e Italia Viva