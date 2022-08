Regionali, accordo Fi-Lega sul candidato presidente: ora è sfida fra Prestigiacomo e Musumeci

Schiarita nel centrodestra siciliano alle prese con le trattative per l'individuazione del nome da schierare per le elezioni regionali del 25 settembre. La Lega apre alla possibilità di convergere su un candidato di Forza Italia per Palazzo d'Orleans, ovvero Stefania Prestigiacomo, come annuncia in una nota il coordinatore di Forza Italia nell'Isola, Gianfranco Miccichè. Rimane però ancora il nodo Fratelli d'Italia, con i meloniani ancora fermi sull'uscente Nello Musumeci.

Miccichè nella nota ringrazia il leader siciliano del Carroccio Nino Minardo "per la disponibilità mostrata nei confronti di un candidato di Forza Italia alla presidenza della Regione Siciliana che ci consente - dice - di uscire dall'impasse". Per Miccichè "la Lega si è dimostrata un partito sensibile nei confronti dell'intera coalizione. Un grazie a Matteo Salvini e a Silvio Berlusconi - aggiunge il coordinatore siciliano degli azzurri - che si sono adoperati per trovare la soluzione. Speriamo che anche gli altri alleati della coalizione dimostrino lo stesso spirito di collaborazione. La nostra candidata Stefania Prestigiacomo è la persona migliore per sfidare i mille problemi atavici di questa Regione e per gestire con intelligenza ed equilibrio i rapporti con tutti i partiti dell'alleanza".

Anche Francesco Scoma, deputato della Lega e membro dell'ufficio di Presidenza della Camera, plaude al via libera concesso da Minardo: "Alla mia rinuncia di candidatura a sindaco di Palermo segue oggi il grande gesto di responsabilità di Minardo per garantire l’unità e la stabilità della coalizione per le elezioni regionali".

A questo punto la rosa dei papabili. secondo l'agenzia Dire, si riduce a tre: oltre alla deputata siracusana di Forza Italia e a Musumeci, in ballo ci sarebbe anche il magistrato Massimo Russo che piace agli autonomisti di Raffaele Lombardo.