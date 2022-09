E' il giorno del silenzio elettorale: dopo le ultime schermaglie la parola passa alle urne

Ieri le ultime schermaglie, oggi il silenzio elettorale e da domani la parola passa alle urne. Con gli appelli finali dei sei candidati - Gaetano Armao, Caterina Chinnici, Nuccio Di Paola, Cateno De Luca, Eliana Esposito e Renato Schifani (in rigoroso ordine alfabetico) - cala il sipario sulla campagna elettorale.

L'ultimo giorno è stato caratterizzato da toni durissimi, soprattutto tra coloro che pescano nella stessa area: ovvero Schifani, candidato presidente del centrodestra, e De Luca, aspirante governatore di Sicilia Vera.

Fra poco tocca agli elettori. In Sicilia, oltre che per le Politiche, si vota per il nuovo presidente della Regione e per il rinnovo dell’Ars. Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica, dalle 7 alle 23. Lo scrutinio delle schede sarà effettuato lunedì 26 settembre a partire dalle 14. Il sistema elettorale, infatti, prevede un solo turno con metodo misto, senza ballottaggio. Saranno chiamati a votare 4.606.564 cittadini siciliani, di cui 2.237.169 maschi e 2.369.395 femmine. Il totale delle sezioni da scrutinare è 5.294 in tutta la regione.