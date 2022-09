A scuola via alle lezioni senza assistenti igienico personali, Schillaci (M5S): "Sempre la solita storia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Anno scolastico nuovo storia, vecchia, anzi vecchissima: le lezioni a Palermo e Provincia ripartono senza il servizio di assistenza igienico personale per gli alunni disabili della città metropolitana, cosa che impedirà a tanti studenti di frequentare regolarmente le lezioni e di usufruire del diritto allo studio, un diritto costituzionalmente garantito”. Lo afferma afferma Roberta Schillaci, deputata regionale del Movimento 5 stelle. “Non è possibile - dice la deputata - che puntualmente, l’avvio di ogni anno scolastico per gli alunni disabili e per le loro famiglie sia una sorta di calvario. Nemmeno le elezioni imminenti hanno spronato chi di dovere a cercare a fare di tutto per assicurare il servizio e ad evitare per tempo inconvenienti che non erano per nulla imprevedibili. L’assessore regionale Scavone e il sindaco Lagalla corrano immediatamente ai ripari”.