Salvini: "Musumeci bis? Ascolto il giudizio dei siciliani ma i sondaggi non mi sembrano brillanti"

"Dobbiamo trovare una soluzione che rassereni e compatti tutta la coalizione. Un passo alla volta". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in una intervista al quotidiano 'La Sicilia', rispondendo a una domanda sulle divisioni del centrodestra nell'ottica delle Regionali d'autunno. L'operato dell'attuale governatore Nello Musumeci che punta alla ricandidatura? "Ascolto il giudizio dei siciliani e prendo atto dei sondaggi: non mi sembrano brillanti - risponde Salvini -. Ci si aspettava una rivoluzione coraggiosa, a partire da rifiuti e trasporti".

"Con Pd e 5Stelle l'esperienza di governo nazionale è molto difficile e quindi escludo verrà riproposta, a Roma come su altri territori - ha proseguito Salvini -. I cinquestelle sono il partito dei No che minaccia di far cadere Draghi per il nuovo termovalorizzatore di Roma, il Pd insiste su Ius soli, legge elettorale, ddl Zan, patrimoniale - aggiunge Salvini, che oggi sarà a Palermo per presentare i candidati di Prima l'Italia, la lista messa a punto in chiave Amministrative -. Siamo portatori di valori e priorità diverse. Gli italiani e i siciliani in particolare meritano un governo di centrodestra basato su difesa del lavoro, pace fiscale, controllo dei confini, meno tasse e burocrazia, tutela del made in Italy e dell'interesse nazionale".

"In Sicilia sono urgenti politiche di sviluppo per attrarre investimenti che generano lavoro e un grande piano di rilancio dei servizi sanitari e turistici - conclude -. Lasciamo ad altri polemiche e fantapolitica".