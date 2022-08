Regionali, Conte: "Il Pd ha inserito degli impresentabili e ci ha messo in imbarazzo"

La rottura dell'alleanza col Pd in Sicilia "non è stata una rappresaglia o una ritorsione, dal Pd c'è stato un tentativo molto scorretto di addossare la responsabilità della crisi al M5S". A parlare è Giuseppe Conte, intervenuto oggi sulle frequenze di Radio Popolare.

"In Sicilia si stava lavorando sui contenuti", ma "hanno costretto la Chinnici" a inserire "impresentabili" nelle liste, un comportamento che "ha messo in imbarazzo lei e noi", attacca il leader pentastellato.

Sul caso siciliano ha fatto un cenno anche il leader di Azione Carlo Calenda. "Il Pd - ha detto - è un partito che mette dentro tutto e il contrario di tutto: rifarà l'alleanza con i M5S, al 100%; Letta non fa l'alleanza con i 5 Stelle però la fa in Sicilia (e mi duole dirlo ma nel caso di specie è stato più coerente Conte); dicono di non volere chi ha votato la sfiducia Draghi e poi prendono Fratoianni; Letta plaude al discorso di Draghi ma sta con chi ha votato la sfiducia. Tutte queste incoerenze del Pd fanno sì che la gente non capisca più niente".