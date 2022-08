Fumata bianca in casa Forza Italia, Miccichè sulla candidatura di Schifani: "E' la migliore possibile"

Fumata bianca nel centrodestra in Sicilia dopo giorni di polemiche e nomi bruciati. "Per Forza Italia la candidatura di Renato Schifani è la migliore candidatura possibile per la Presidenza della Regione siciliana, quindi accettiamo volentieri la proposta di Fdi". Ad annunciarlo all'Adnkronos è il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, coordinatore del partito in Sicilia.

Ieri anche Fratelli d'Italia ha proposto, a sorpresa, il nome dell'ex presidente del Senato come candidato alla presidenza. E in tanti hanno atteso il via libera da Forza Italia che però tardava ad arrivare. Parole di consenso sono arrivate dal centro, anche dall'ex governatore regionale Totò Cuffaro, mentre i vertici degli azzurri in Sicilia sono rimasti tutto il giorno in silenzio.

In serata parlamentari, assessori e commissari provinciali di Forza Italia in Sicilia, attraverso una nota, si sono stretti attorno a Miccichè affermando che: "E' lui l’unico in grado di rappresentare tutte le componenti del partito siciliano e portare al successo la coalizione". E lo stesso Miccichè ha rilanciato e proposto alla coalizione il nome di Barbara Cittadini, presidente nazionale Aiop. Stamattina il sì definitivo alla candidatura di Schifani.

L'ex presidente del Senato è sotto processo a Caltanissetta per rivelazione di segreto d'ufficio nel dibattimento sull'ex presidente degli industriali Antonello Montante, che in appello ha avuto dimezzata la pena.

Giammanco: "Forza Renato, Forza Italia"

"Felice per la candidatura dell’amico Renato Schifani alla presidenza della Regione Sicilia. Ancora una volta - dice Gabriella Giammanco, portavoce di Forza Italia in Sicilia e vicepresidente azzurro in Senato - il centrodestra ha saputo fare sintesi e ha individuato il miglior candidato possibile per la nostra bellissima Isola. Le competenze di Renato sono indiscusse ma a queste si aggiungono le qualità morali, l’umanità e la grande educazione di un signore di altri tempi, che saprà svolgere al meglio il suo ruolo con l’equilibrio, l’abnegazione e la professionalità che da sempre lo contraddistinguono. Forza Renato, Forza Italia, siamo tutti con te".