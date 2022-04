Regionali, vertice Pd-M5s: "Confronto per individuare il candidato"

Si è svolta questa mattina, nella sede del Movimento 5 Stelle a Palermo, la prima riunione del tavolo tecnico "incaricato di redigere uno schema di modalità e regolamento per l’individuazione del candidato o della candidata alla presidenza della regione per la coalizione progressista e del M5s". E' quanto si legge in una nota diramata dagli uffici del Pd.

"L’incontro, caratterizzato da un clima estremamente positivo e di reciproca fiducia - si legge - si è subito contraddistinto per alcune riflessioni comuni. I partecipanti al tavolo concordano sulla necessità che il candidato/a sarà scelto con un metodo partecipato, democratico e innovativo. Accordo anche sulla necessità che la campagna venga valorizzata da una serie di assemblee tematiche e territoriali con i candidati; convergenza di riscontro anche nella considerazione che i candidati si impegneranno a riconoscere ed a sostenere lealmente la coalizione e il soggetto scelto per rappresentarla, anche attraverso la presentazione di autonome liste per le elezioni regionali. Il tavolo si riunirà nuovamente giorno 3 maggio per valutare una bozza operativa di regolamento che sarà, in tempi brevissimi, trasmessa al tavolo politico per l’approvazione". Alla riunione erano presenti Alfredo Rizzo per il Pd, Simone Morgana per il Movimento 5 Stelle e Sergio Lima per i 100Passi.