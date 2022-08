Rottura Pd-M5S, Miccichè gode: "C’è la Snai per la politica? La vittoria di Schifani è facile"

"La spaccatura tra PD e 5Stelle non cambia per nulla il mio impegno e quello del centrodestra. La Sicilia e i siciliani rimangono la mia stella polare. Guardia alta, e occhi al futuro della nostra Terra #InSiciliaPerLaSicilia #OpenArs #elezioni2022". Lo scrive su Twitter il candidato del centrodestra alla presidenza della regione Sicilia Renato Schifani che commenta così la rottura dell'alleanza del centrosinistra.

Una notizia che è stata commentata anche dal coordinatore di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, in conferenza stampa a Palermo: "Ci hanno appena detto che Pd e M5s vanno separati in Sicilia: a questo punto la vittoria di Schifani è abbastanza facile. C’è la Snai per la politica? Credo che la vittoria sia abbastanza scontata, per me lo era anche prima (della spaccatura tra Pd e M5s, ndr), non avevamo molte preoccupazioni da questo punto di vista. Noi ci siamo riunificati e stai amo lavorando bene. Sento il presidente Schifati tutti i giorni gasato ed entusiasta. E’ quello che ci trascina".

Poi Miccichè aggiunge: "Quello che è successo in Sicilia con Pd e M5s che si sono separati a sorpresa mandando in frantumi l’area progressista dimostra che il concetto di coalizione e maggioritario comincia a fare acqua da tutte le parti. Mi auguro che si torni al proporzionale. Oggi abbiamo bisogno di un mondo moderato di cui noi siamo rappresentanti".

Quindi conclude: "Sono particolarmente contento per la candidatura di Marta Fascina (in corsa per la Camera all’uninominale di Marsala, ndr). La scelta di Berlusconi di mandare in Sicilia la moglie significa che si fida di noi. E’ una persona meravigliosa e sono felice di poterla avere qui".