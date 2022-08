M5S rompe col Pd alle Regionali, Letta: "Esterrefatto per il voltafaccia di Conte"

"Quando si fanno le primarie, trentamila persone partecipano e votano, poi succede quel che succede, c'è un voltafaccia. Sono abbastanza esterrefatto, mi chiedo se sono rimasto ad un'idea romantica della politica, quella della parola data, si fa una scelta, poi si è coerenti con quella scelta". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di 'In onda' su La7, dopo la decisione del Movimento 5 stelle di presentarsi da solo alle elezioni in Sicilia.

La scelta di Giuseppe Conte in Sicilia, ha proseguito, "non è una rappresaglia perché noi non abbiamo escluso nessuno, è Conte che si è autoescluso" dall'alleanza a livello nazionale con il Pd "facendo cadere il Governo Draghi". Letta aggiunge: "Conte, Renzi, Calenda: ognuno ha pensato a se stesso piuttosto che all'interesse generale". Nicola Fratoianni invece "ha fatto un'alleanza con i Verdi e il Partito democratico e i Verdi a livello europeo hanno fatto tutte le scelte insieme, la questione ambientale per me è una delle più importanti di quelle che abbiamo davanti".

Intanto dopo Angelo Villari, anche Luigi Bosco ritira la sua candidatura con il Pd per le elezioni regionali in Sicilia. L'annuncio su Facebook. "Dopo settimane di pettegolezzi sulla mia candidabilità, apprendo che la coalizione a cui avevo dato la mia personale disponibilità non esiste più - scrive Bosco -. In questo momento, dopo un lungo periodo di blackout durante il quale non sono stato messo al corrente di niente, né la mia figura è stata adeguatamente tutelata, non sono in condizioni neanche di conoscere il nome del presidente da sostenere. Purtroppo ci sono responsabilità sotto gli occhi di tutti - prosegue -. Ho chiamato il segretario provinciale Angelo Villari per ritirare la mia disponibilità alla candidatura nel Pd per le prossime elezioni regionali, subordinando la stessa alla definizione del nuovo candidato presidente".