Petralia Soprana, il sindaco Pietro Macaluso si candida alle Regionali

Pietro Macaluso ufficializza la sua candidatura alle elezioni regionali del 25 settembre. Il sindaco di Petralia Soprana sarà candidato con il Partito Democratico a fianco di Caterina Chinnici.

Macaluso, classe 1967, medico specialista in medicina del lavoro e medico di base nel suo paese, fin da bambino ha sempre coltivato la voglia di fare politica. Ha rivestito varie cariche, è stato consigliere comunale e lo scorso giugno è stato rieletto per la terza volta sindaco di Petralia Soprana. Attualmente è anche presidente dell’Unione Madonie e componente della Federazione nazionale Aree interne.

“La scelta di intraprendere questa nuova avventura è legata alla voglia e alla responsabilità di dimostrare che la politica seria può ancora esistere - spiega in una nota -. La discesa in campo nasce anche dalla richiesta di tanti cittadini e di attivisti del Partito Democratico -. Nel mio operato di amministratore e di medico ho sempre messo al primo posto il “servizio”. Non mi sono mai risparmiato e chi mi conosce sa l’impegno e l’abnegazione che metto in ogni cosa che faccio. Nonostante la mia determinazione, per fare parte della nuova Assemblea della Regione Siciliana – afferma Macaluso - ho bisogno di voi, della vostra vicinanza e soprattutto del vostro sostegno".