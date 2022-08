VIDEO | Regionali, Armao incassa il sostegno di Calenda: "Ha tutte le competenze per governare la Sicilia"

Il leader di Azione in città a sostegno della campagna elettorale dell'attuale vice presidente della Regione.“Cateno De Luca? Se i siciliani vogliono votarlo perché urla lo facciano". Su +Europa: "Ha fatto una scelta che non condivido, stare in alleanza con Fratoianni e Bonelli, ma Ferrandelli è una persona che stimo e spero che riesca a entrare in Parlamento"