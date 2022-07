Regionali, in Sicilia si vota per le primarie progressiste

Disco verde per il voto alle primarie dell'area progressista in Sicilia, che dovranno incoronare il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali d'autunno. Il via libera è stato dato alle 8. Tre i nomi in campo: Caterina Chinnici (Pd), Barbara Floridia (M5s) e Claudio Fava (Cento passi).

Sono 43.020 le persone che si sono registrate nella piattaforma per votare alle primarie. Si può votare fino alle 22 online. Il voto è previsto anche in 32 gazebo sparsi in diversi comuni e nei capoluoghi delle nove province siciliane.

"Ormai la macchina delle primarie siciliane è partita e oggi il Movimento vi prenderà parte - ha dichiarato il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte -. In queste ore però leggo diverse dichiarazioni arroganti da parte del Pd. Non accettiamo la politica dei due forni. Quel che vale a Roma vale a Palermo".

Aggiornamento ore 12.30:

Affluenza al 34% alle primarie della coalizione progressista in Sicilia, che dovranno individuare il candidato presidente della Regione per le elezioni d'autunno. Alle 12 avevano votato 13.793 iscritti alla consultazione. I dati sono stati resi noti dall'ufficio stampa del PD Sicilia.