Musumeci: "Cinque anni fa ho trovato macerie, ora ho il diritto di raccogliere"

"Quando sono arrivato a Palazzo D'Orleans abbiamo trovato cinque anni di macerie. E non avevamo messo nel conto un anno e mezzo di blocco per via della pandemia di Covid, che ha occupato il 70% del nostro tempo. Abbiamo seminato tantissimo in questi anni e lo faremo ancora. Ma abbiamo ancora il diritto di raccogliere. Lo dice la legge del contadino: chi semina raccoglie". Lo scrive, sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. "Sono cose note a tutti - aggiunge - che ho già spiegato lo scorso anno pubblicamente e in maniera trasparente. Com'è mio solito fare".