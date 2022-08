Regionali, dopo la rottura col Pd il M5S candida Nuccio Di Paola alla presidenza

Dopo la rottura con il Pd, in Sicilia il Movimento 5 Stelle correrà con Nuccio Di Paola presidente. "Impegno, correttezza e schiena dritta, la nostra proposta per il Governatore che ogni siciliano merita!", ha annunciato su Twitter il leader pentasellato Giuseppe Conte.

Nuccio Di Paola, 40 anni, nativo di Gela, in provincia di Caltanissetta, lo scorso gennaio è stato eletto come capogruppo del Movimento cinque stelle all'Assemblea regionale siciliana (prima esperienza per lui da parlamentare regionale) succedendo così a Giovanni Di Caro alla guida della pattuglia M5s a Palazzo dei Normanni nella normale rotazione che i pentastellati hanno sempre attuato.