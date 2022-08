Regionali, La Russa: "Con Musumeci la vittoria sarebbe certa"

Ignazio La Russa non ha dubbi e punta ancora su Nello Musumeci. Sono giorni frenetici nel centrodestra, scosso dalle dimissioni del governatore. C'è da scegliere il candidato unitario da presentare per le elezioni del 25 settembre, data che dista ormai appena un mese e mezzo. La Russa, intervistato dall'Italpress, ha dichiarato: "Noi il nome del candidato ce lo abbiamo già e si chiama Nello Musumeci, dobbiamo verificare nella prima riunione con gli alleati se ci sono nomi degli altri partiti da mettere a confronto. Se c’è un altro nome che va bene a tutti e quindi anche a noi, e che consente di avere ampie certezze di vittoria, in quel caso Musumeci ha detto che farà un passo laterale. Se non c’e un nome che piace anche a noi e che dà ampie garanzie, noi restiamo su Nello Musumeci, non ci sono altri nomi".

Domani è stato fissato un vertice a Palermo dal quale potrebbe emergere il nome, ma servirà mettere d’accordo tutti gli alleati. Nell’intervista La Russa ha aggiunto: "Il nome che fa FdI, e dunque lo attribuiamo a Giorgia Meloni, è solo l’uscente in quanto uscente. Dove c’è la possibilità di proporre il governatore uscente noi non proponiamo altri nomi - ha sottolineato -. Aspettiamo che gli altri facciano i loro nomi, che abbiano o non abbiano il nostro ok. Se arrivano al vertice e dicono che Musumeci va bene lunedì si chiude, se dicono altri nomi vediamo quali sono, non posso anticipare le reazioni”.

Poi sulla candidatura di Stefania Prestigiscomo, La Russa ha aggiunto: "Va chiesto alla Lega se la vicenda Sea Watch può essere dimenticata, è un pò difficile. E’ un profilo da scartare – ha spiegato – Il motivo non va attribuito a me, ma la distanza sui temi come l’immigrazione, manifestata con il viaggio sulla Sea Watch, credo sia per la Lega, ancor prima che per noi, insuperabile".