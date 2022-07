Regionali, la Dc nuova: "Centrodestra si impegni per una candidatura unitaria in Sicilia"

"Troppe tensioni stagnano nella coalizione di centrodestra e non sono utili al raggiungimento di un positivo risultato finale. Proviamo a ripartire da un sano metodo democristiano: riflettiamo, ragioniamo, mediamo e impegniamoci nel trovare le ragioni per lo stare insieme nel modo migliore che è anche il modo per vincere". E' quanto affermano i dirigenti della Dc nuova in Sicilia.

"Senza veti e senza fughe in avanti ma con lo spirito di chi ha a cuore l'interesse della Sicilia, dei siciliani e della buona politica - proseguono -. Davanti a una sinistra che ha scelto il democratico metodo delle primarie per individuare il proprio candidato abbiamo il dovere di ritrovarci in una candidatura unitaria. Davanti a un nuovo populismo scomposto e di masaniellana memoria, abbiamo il dovere di un comportamento istituzionale democratico e corretto. La nostra Sicilia è una terra straordinaria e bella, ma difficile e martoriata e proprio per questo merita ancor di più di essere amata e servita con spirito di sacrificio, col lavoro e senza strumentalizzazione".