Sicilia, ufficiale la data per le votazioni Politiche e Regionali: indetti i comizi elettorali

Ed election day fu. Così ha stabilito la Giunta regionale dopo le dimissioni del governatore siciliano, Nello Musumeci, che ha indetto i comizi elettorali per le votazioni che serviranno ad eleggere il nuovo presidente della Regione e i deputati dell'Assemblea regionale siciliana per la diciottesima legislatura. Saranno dunque accorpate in un'unica giornata sia le Politiche che le Regionali.

"Il decreto di indizione dei comizi e quello di ripartizione dei seggi nei vari collegi - si legge in una nota diffusa dalla Regione - saranno emanati dalla segreteria generale della Presidenza della Regione e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Regione entro giovedì 11 agosto". Le urne saranno aperte solamente nella giornata di domenica, dalle 7 alle 23.

La ripartizione dei settanta seggi dell'Assemblea nell'ambito dei collegi elettorali è stata elaborata sulla base della popolazione residente nell'Isola pari secondo l'ultimo censimento a 5.002.904 abitanti. Nel dettaglio 62 seggi sono così distribuiti nei collegi provinciali: 6 ad Agrigento, 3 a Caltanissetta, 13 a Catania, 2 ad Enna, 8 a Messina, 16 a Palermo, 4 a Ragusa, 5 a Siracusa, 5 a Trapani.

Gli otto seggi residui, precisano poi dalla Regione, sono assegnati ai collegi aventi i più alti resti, ossia Agrigento, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Degli otto seggi residui, sette andranno alla lista regionale del candidato presidente vincente (il cosiddetto "listino") e uno al candidato presidente che risulterà secondo classificato.