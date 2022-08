Regionali, campo progressista: domani la riunione convocata da Caterina Chinnici

“La coalizione del campo progressista sarà riunita domani, giovedì 11 agosto alle ore 16 a Palermo, per discutere del programma di governo in vista delle elezioni regionali del prossimo 25 settembre". Ad annunciarlo è Caterina Chinnici, candidata alla presidenza della Regione Siciliana per la coalizione del campo progressista dopo avere vinto le primarie concluse scorso 23 luglio. All’incontro, come ha confermato Chinnici, parteciperanno i rappresentanti delle liste che compongono il campo progressista.