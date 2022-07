Primarie centrosinistra, il M5s lancia la sottosegretaria Barbara Floridia

E' Barbara Floridia la candidata scelta dal Movimento cinque stelle per le primarie dell'area progressista in Sicilia in vista delle elezioni regionali d'autunno. La sottosegretaria all'Istruzione, messinese, l'ha spuntata su una rosa ristretta che conteneva anche i nomi dei deputati Ars Nuccio Di Paola e Luigi Sunseri. Floridia sfiderà Caterina Chinnici e Claudio Fava, già in campo da tempo. Si voterà online e nei gazebo il 23 luglio.

Conte: "Si volta pagina, amunì!"

Per Floridia anche l'incoraggiamento da parte del leader del M5s, Giuseppe Conte: "Competenza, passione e amore per la propria terra. Barbara Floridia è la candidata che proponiamo per le primarie in Sicilia. Voltiamo pagina. Amunì!", ha scritto l'ex premier sui social.

Floridia: "Sicilia regione e ragione"

"E adesso si riparte. Da noi. Dalla Sicilia. Ringrazio per la fiducia il nostro presidente Giuseppe Conte e tutti i colleghi del Movimento 5 Stelle Sicilia che da anni, in regione, sono stati al servizio dei cittadini, lavorando con passione", ha scritto Floridia su Facebook.

"Sono davvero onorata di rappresentare il Movimento 5 Stelle alle primarie in Sicilia per diversi motivi. Ma uno su tutti, stasera voglio scriverlo. La Sicilia non è solo una regione, la mia regione, una bella regione. La Sicilia è la "ragione". La ragione per cui abbiamo scelto di fare politica, la ragione che ci spinge a credere, la ragione per cui non molleremo mai", ha aggiunto la pentastellata.

E infine: "Grazie Giancarlo Cancelleri per tutto. Grazie Nuccio Di Paola e Luigi Sunseri per esserci. Noi, insieme a tutti gli altri colleghi, possiamo fare l'impossibile.

Amunì!".