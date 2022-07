La candidata del M5S alle primarie: "Porto freschezza, no al dialogo con chi denigra il reddito di cittadinanza"

"Il Reddito di cittadinanza è una misura complessa e che si può modificare ma ha salvato milioni di persone. Non abbiamo nulla di dirci con chi mette in discussione il M5S e queste misure rivoluzionarie e salvifiche". La sottosegretaria all'Istruzione, Barbara Floridia, candidata del M5S alle primarie dell'area progressista in Sicilia, si presentachiudendo la porta a chi come Azione, Più Europa e Italia Viva "denigra e smonta norme che hanno salvato questo Paese".

"La convergenza - aggiunge nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta stamattina all'Ars - va trovata esclusivamente sui temi". Accanto a Floridia ci sono i parlamentari regionali e nazionali del movimento - da Nuccio Di Paola a Luigi Sunseri, passando per Adriano Varrica e Steni Di Piazza - che ringrazia. Senza dimenticare Giuseppe Conte e Giancarlo Cancelleri. Poi si sofferma sui rapporti con la base. "I problemi? Guardate i social, c’è entusiasmo. Non confrontiamo i rapporti difficili con momenti democratici in cui la gente si confronta e alla fine sceglie. Io a scuola lo spiego sempre.

Per quanto riguarda lo stato di salute del Movimento 5 Stelle, Floridia dice: "Ha vissuto e un momento particolare ma c'è ed è forte, soprattutto in Sicilia e lo abbiamo dimostrato con il passo di lato di Giancarlo Cancelleri e con la mia candidatura. Siamo uniti e compatti". Sugli avversari alle primarie per la scelta del candidato alla presidenza della Regione, afferma: "Sono certa che sia la Chinnici sia Fava mi affiancheranno se dovessi essere io a vincere e aggiungeranno la loro grande esperienza alla mia. Ma credo che adesso la Sicilia abbia bisogno di persone giovani e fresche che possono rappresentare un valore aggiunto. Non sono una papessa straniera. Io sono siciliana, la Sicilia è casa mia e non è solo la mia regione ma la mia ragione. Perché Conte ha scelto me? Ha ritenuto che il mio nome potesse portare il valore aggiunto dell'esperienza di governo in coalizione con le altre forze politiche del campo progressista".

Su temi più nazionali, l’esponente del governo Draghi ("Che lascerò quando sarà necessario, non certo per le primarie"), ricorda di aver "lavorato essenzialmente su ambiente e scuola", nonché "per impedire che nella Valle del Mela venisse realizzato un inceneritore. Mi sono avvicinata alla politica per i temi ambientali. La depurazione, ad esempio, è fondamentale". Infine, da insegnante ed esponente del governo, si dice "orgogliosa del piano Rigenerazione scuola: ha già dentro due miliardi ed è stato esempio europeo. Io sono un valore aggiunto per la mia esperienza di governo".