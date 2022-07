Primarie del centrosinistra, domenica il primo confronto tra Chinnici, Fava e Floridia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si terrà domenica 10 luglio la prima assemblea tematica con i tre candidati della coalizione progressista alle #presidenziali22: Caterina Chinnici per il Partito Democratico, Barbara Floridia per il Movimento Cinque Stelle e Claudio Fava. Il confronto – che si articolerà sui temi dell’antimafia, dell’anticorruzione e della trasparenza – si terrà a partire dalle ore 18 al PYC (Palermo Youth Centre), all’interno di Villa Trabia a Palermo. A moderare il dibattito con i 3 candidati, i giornalisti Mario Barresi del quotidiano La Sicilia e Miriam Di Peri, di Repubblica.

E’ prevista la diretta streaming dell’evento sulle pagine Facebook di Claudio Fava (facebook.com/ClaudioFava2022), del Movimento 5 Stelle Sicilia (facebook.com/MoVimento5StelleSicilia) e del PD Sicilia (facebook.com/pdsicilia). Le presidenziali prevedono 6 confronti, incluso quello di domenica: lunedi 11 a Ragusa, il 17 ad Agrigento, il 18 a Messina, il 20 a Gela e il 21 a Catania.

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 18. Il voto è in programma sabato 23 luglio. Per votare occorre registrarsi, entro il 21 luglio, sul portale www.presidenziali22.it (sia per il voto online sia per il voto ai gazebo).