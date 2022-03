Musumeci "pizzica" Salvini: "Prima l'Italia? Anche Frankenstein è uscito dal laboratorio"

"La Sicilia è stata molte volte laboratorio di formule politiche. Ma ricordo che anche Frankenstein è uscito dal laboratorio... A volte finisce male, come con l'era Crocetta: non mi pare sia stato un esito assai felice di laboratorio". Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, "pizzica" il leader della Lega Matteo Salvini, che nei giorni scorsi ha lanciato la lista "Prima l'Italia": contenitore politico dei moderati del centrodestra.

Mentre a Palazzo dei Normanni la senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, inviata in Sicilia dal cavaliere Berlusconi, prova a ricomporre i cocci tra i no-Nello (Miccichè in testa) e chi invece vuole un Musumeci-bis (come gli assessori Armao e Falcone), il governatore dell'Isola ringrazia i big di Fdi "Giorgia Meloni, Francesco Lollobrigida e Ignazio La Russa per il loro sostegno". E aggiunge: "Sono come la mozzarella: scado tra qualche mese. Io però mi occupo di governare".

A margine del forum Ambrosetti, Musumeci indica una data possibile per le Amministrative: "Contiamo e speriamo che il 12 giugno possa essere la data del primo turno e votare 15 giorni dopo per il ballottaggio. Tutto dipende da Roma. Avrei voluto fare votare ultima domenica di maggio per evitare che in piena estate si andasse al voto, ma non possiamo anticipare perché il 12 giugno sarebbe stato il giorno del ballottaggio e di solito si reca meno gente. Di fatto finiremmo per pregiudicare esito e importanza che hanno i quesiti referendari".