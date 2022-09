Regionali 2022, bagno di folla al Politeama multisala per Cuffaro e Pantó

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sala affollatissima alla presentazione del candidato della Dc in provincia di Palermo, Mauro Pantò che si è svolta presso il Politeama Multisala di Palermo. Un evento in grande stile, alla presenza dei vertici del partito: presenti, il commissario regionale Totò Cuffaro, i due vice commissari Pippo Enea e Giuseppe Alessi e l’assessore e i consiglieri comunali Dc del capoluogo. “Voglio ringraziare le numerose persone che, nonostante il gran caldo e la giornata prettamente estiva, hanno partecipato all’evento – dichiara Pantò -. Il nuovo governo regionale dovrà lavorare in un’ottica di progettualità, in tutti i settori, per rilanciare la Sicilia e questo lo si può fare soltanto partendo dal confronto con i cittadini e con le categorie produttive. È arrivato il momento di scrivere insieme a loro le pagine del futuro della nostra isola”.

“Così come per le Comunali, abbiamo deciso di dare spazio, anche per le Regionali, ai giovani che sono al centro del nostro progetto politico”, ha dichiarato Cuffaro durante il suo intervento. “Il 25 settembre chi voterà per noi, voterà per un’idea, per i valori, per tutti coloro che giornalmente stanno mettendo in campo, e continueranno a farlo, coraggio, passione e rigore morale”. Durante la manifestazione è intervenuto anche il candidato Presidente Renato Schifani, ringraziando la Democrazia Cristiana e il suo commissario Cuffaro per il grande impegno e la grande spinta elettorale e di idee. Un evento importante che testimonia il radicamento territoriale della Democrazia Cristiana nuova che dopo l’affermazione importante ottenuta alle elezioni comunali di Palermo, punta ad un grande risultato anche alle regionali.