Il piano di De Luca: "Alla Regione andranno in pensione in 3.500, noi assumeremo 5 mila giovani"

"Nel nostro programma di governo, visto che alla Regione andranno in pensione in 3.500, sarà avviato e concluso un piano di assunzioni di 5 mila giovani". Così il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, candidato alla presidenza della Regione, che ha promesso: "Il piano parte dalla stabilizzazione dei precari di ogni livello, senza figli e figliastri, senza distinzione di livello e requisiti, ma con la prospettiva di formazione ed inserimento in un tavolo collettivo di conciliazione".

L'ex sindaco di Messina ha illustrato il quarto comandamento del suo programma, che punta sui giovani e prevede azioni mirate a dare loro le possibilità fini ad oggi negate dai vari governi regionali. "In 5 anni verrano conclusi tutti i processi di turn over nella pubblica amministrazione per procedere con la valorizzazione del personale. La macchina amministrativa regionale, nonché quella degli enti pubblici è vecchia, demotivata e con la proiezione alla quiescenza", ha spiegato De Luca.

"Nonostante le grandi occasioni del decreto 'governance del Pnrr' la Regione è riuscita a pubblicare concorsi per soli 100 posti da inserire nella macchina amministrativa a fronte dei 500 che ogni anno escono dai profili di ruolo. Senza considerare l’utilizzo esagerato degli esperti Pnrr forniti dal Governo nazionale e che la Regione Siciliana non ha inteso rendere disponibili a favore degli enti locali e che si occupano di attività che con il Pnrr non hanno nulla a che vedere", ha concluso.