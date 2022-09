Regionali, Nuccio Di Paola: "M5S primo partito, Schifani raggiungibile"

"Più persone incontriamo, più cresce la nostra convinzione che possiamo farcela. I sondaggi dicono che siamo ancora il primo partito il Sicilia e che Schifani non è irraggiungibile. Secondo i nostri calcoli potrebbe essere a 5-6 punti di distanza. La partita è apertissima e ora arriva Conte...". Così Nuccio Di Paola, candidato del M5S alla presidenza della Regione Siciliana, presentando ieri a Trapani i candidati 5stelle alle elezioni regionali e politiche.

"Le persone sono allo stremo - ha aggiunto - è quasi fisiologico che guardino più a nostri programmi, dove il cittadino e i suoi bisogni sono sempre stati al centro, che alle favole del centro destra o all'agenda Draghi del centro sinistra. Il reddito di cittadinanza è stata l'ancora di salvezza di moltissime famiglie e i partiti che fanno? Lo vogliono togliere. In Sicilia vogliamo rilanciare col reddito energetico per contrastare il caro bollette e costruire una sanità a misura di cittadino, tagliando le poltrone e non le cure. Le Asp vanno ridotte e ridisegnate non più su confini politici ma sulle reali esigenze del territorio. E inammissibile che ci siano territori di serie A e altri di serie B a seconda della forza del politico locale".