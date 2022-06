VIDEO | Musumeci non molla: "Sono un presidente scomodo in una terra che finge di voler cambiare"

Il governatore non si dimette e sulla sua ricandidatura dice: "Sono pronto a fare un passo indietro per l'unità del centrodestra". E ancora: "La mia non è una resa ma è una scelta di responsabilità". Il nome migliore? "Quello vincente e più accreditato è il mio, lo dicono anche i sondaggi"