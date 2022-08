Razza: "Musumeci onesto e perbene, eppure nel centrodestra cercano ancora candidati..."

"Il presidente uscente che ha governato con tutti i partiti del centrodestra, e che ancora oggi siedono nella sua Giunta, che ha risollevato le sorti della Regione, che è primo in tutti i sondaggi possibili, che è una persona onesta e perbene, che non ha mai ricevuto faccendieri, che non ha mai dato scandalo per ragioni morali... . E ancora cercano candidati". Lo scrive sulla sua pagina Facebook l'assessore alla Salute della Regione Siciliana, e uno dei fedelissimi del governatore Nello Musumeci, Ruggero Razza.

"Grazie presidente per il tuo gesto - prosegue Razza in riferimento al passo indietro dell'attuale presidente della Regione rispetto alla corsa per la ricandidatura -. E' la sconfitta della politica, quella con la 'P' maiuscola. Sono orgoglioso di essere stato chiamato al governo della Regione da Nello Musumeci. E sottoscrivo rigo per rigo le parole di Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. Ma si vuole vincere o perdere in Sicilia? Lo dicano con chiarezza".