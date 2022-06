Musumeci: "La Sicilia è rimasta la regione più democristiana d'Italia"

"Rispetto il parere del coordinatore di mezza Forza Italia, ma l'altra metà, ovvero il 55 per cento della rappresentanza parlamentare, lo ha smentito e ha detto di essere a favore della mia ricandidatura. Io sono già ricandidato e non c'è ragione perché non debba esserlo". Così il governatore siciliano Nello Musumeci, intervenendo a Tagadà su La7.

A proposito della campagna elettorale per le amministrative di Palermo e di alcuni finti manifesti elettorali contro Forza Italia e la Dc nuova di Cuffaro, Musumeci ha detto: "La Sicilia è rimasta la regione più democristiana d'Italia e lo dico nel senso più nobile del termine, coniugando la cultura democratica e quella cristiana. Il che non impedisce alle forze politiche di una certa sinistra di avvelenare i pozzi. In Sicilia quando non si ha un argomento serio si rispolvera lil professionismo dell'antimafia che porta poi a rapporti pericolosi".

"La mafia - ha proseguito - c'è in Sicilia e ha cambiato atteggiamento, dalla struttura verticistica ha sposato una struttura orizzontale, cerca alleati non morti o vittime designate, cerca collegamenti nelle istituzioni per fare affari. Per fortuna abbiamo reso impermeabili le istituzioni da qualche anno a questa parte". "L'impegno antimafia - chiude - non è un obiettivo programmatico ma il prerequisito per poter fare politica ovunque, ma in Sicilia con maggiore impegno. Lagalla è una persona perbene, ha fatto il rettore all'università ed è stato mio assessore, farà lo stesso se eletto".