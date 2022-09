Miccichè candidato alle Regionali e alle Politiche: "Rinuncerò al Senato, voglio restare all'Ars"

"Scelgo la Sicilia, resterò a Palermo. Se sarò eletto, rinuncerò al Senato e andrò all'Ars". A dirlo, intervistato da alcuni quotidiani siciliani, è il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, che è anche coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia.

Miccichè, ex viceministro all'Economia, è candidato sia alle Politiche che alle Regionali, il prossimo 25 settembre. E oggi fa sapere che resterà nell'Isola. "Ci sono tante cose che voglio ancora fare", dice. E sostiene di volere "dare spazio ai giovani". L'intento è quello di occuparsi di Sanità: "Mi spiace non essermene occupato prima, è quello che voglio fare in futuro. Stiamo studiando l’intero settore insieme con alcuni esperti. Ci sono realtà d'eccellenza, ma anche gravi carenze. Schifani lamenta le lungaggini delle liste d’attesa. Il punto è che non si usano le strutture territoriali. Serve un approccio manageriale".

Un altro cruccio di Miccichè è il Turismo: "Non possiamo ancora immaginare che la Sicilia spenda soldi in pubblicità per fare vedere il sole e il mare. Lo sappiamo. Non sappiamo che c’è il Cretto di Burri, la più grande installazione d’arte contemporanea del mondo. Invece non ci si può neanche andare, non c’è strada per arrivarci, c’è una trazzera".

Quindi torna sulle nuove generazioni: "Per salvare la Sicilia bisogna creare una classe dirigente più giovane". E sul candidato del centrodestra, il settantenne Schifani chiosa: "Forse la Sicilia non era ancora pronta per un quarantenne, spero che possa venir fiori in questa legislatura. Ce ne sono. Lavorerò accanto a Schifani e cercherò di risolvere i problemi della Sicilia da qui".

Miccichè ricorda infine il suo ruolo nel 'veto' alla ricandidatura di Nello Musumeci: "Dopo avere ottenuto che Musumeci non fosse ricandidato - conclude - non posso andare via. Non voglio regali o posti al sole".