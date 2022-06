Miccichè: "Il candidato alla presidenza della Regione? Spetta a Forza Italia, deve essere di Palermo e donna"

"Serve un candidato di Forza Italia per la presidenza della Regione: dev'essere di Palermo e donna". Il giorno dopo la conferenza stampa con la quale Nello Musumeci ha annunciato il "passo indietro" alle prossime elezioni nel caso in cui il suo nome dovessere essere "divisivo per il centrodestra", il coordinatore di Forza Italia e presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè traccia il profilo del candidato alla presidenza della Regione.

Una candidatura, dice Miccichè in un'intervista all'Adnkronos, che "spetta a Forza Italia". "Da 30 anni - prosegue - siamo il primo partito e non abbiamo mai avuto il presidente della Regione, io ho sempre preferito l'unità del centrodestra pur di andare avanti e vincere. Ma ora c'è un sentimento diffuso palermitano che chiede in maniera ferma la candidatura di Palermo perché non l'ha mai avuto. Ora tocca a noi. Io, a occhio e croce, ho le prime due caratteristiche ma non la terza".

Secondo Miccichè, "è palese che il nome di Musumeci sia divisivo, giorno dopo giorno. Lo ha fatto spaccando, ad esempio, i rapporti tra i partiti e i propri assessori. E oggi divide ancora di più, anzi lui non divide a metà, ma del tutto. Oggi le forze di maggioranza non sono felici dell'operato di Musumeci, sia nella gestione della Regione, sia nella gestione dei rapporti umani. Non potrà esistere mai un'azienda che funziona con il direttore amministrativo che odia quello di vendita".

Miccichè replica anche alle parole pronunciate ieri da Musumeci: "Io non so cosa intenda per attacchi indicibili, non lo so. E' vero che l'ho criticato sulla stampa sì, ma sulla fine di questa legislatura e sul fatto che ha avuto e continua ad avere un atteggiamento insopportabile nei confronti di tutti ma specie nei confronti dei partiti".

Poi ricorda: "La democrazia è fatta da tre pilastri: uno è rappresentato dai partiti, che garantiscono il rapporto con il popolo, il secondo pilastro è il Parlamento, cioè il controllore di ciò che fa il governo e poi c'è la stampa che pubblicizza quello che fa il Parlamento e il Governo. Sono tre pilastri da cui non si può prescindere, e lui certamente ha distrutto i primi due pilastri. Non ha avuto intenzione di discutere con i partiti né con il Parlamento. Se lui avesse detto: 'Ho sbagliato, il mio atteggiamento non è stato compreso' sarebbe stato diverso. Invece, niente, è tutta colpa degli altri".

"Musumeci - conclude Miccichè - deve parlare chiaro, senza metafore. A cosa si riferiva quando ha parlato di verità che pregiudicherebbe la vittoria del centrodestra?".