Elezioni, domenica Matteo Renzi a Palermo

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi sarà domenica 18 settembre a Palermo per la campagna elettorale in vista delle Politiche e Regionali del 25. L'appuntamento è alle 18.30 ai Giardini del Massimo. Con Renzi anche il senatore Davide Faraone.

Proprio in questi giorni il viceministro delle Infrastrutture Teresa Bellanova, senatrice renziana e candidata per la lista Calenda-Renzi in Sicilia al Senato Collegio 01, è stata protagonista di un tour nelle province di Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Catania, Messina. Obiettivo: incontrare attività produttive, categorie di settore, elettori, stampa.