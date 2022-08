Pd, appello dei giovani a Caterina Chinnici: "Apra il listino agli under 45 per favorire il cambiamento"

Militanti ed elettori del Pd, per lo più giovani di età compresa fra i 30 e i 45 anni, chiedono che il "listino" - attraverso il quale viene assegnato il premio di maggioranza al candidato governatore vincente - venga "aperto ai giovani che non hanno mai ricoperto ruoli politici all?interno dei partiti e che non siano stati eletti al Parlamento siciliano" per favorire "un ricambio generazionale". Lo fanno scrivendo un manifesto-appello a supporto di Caterina Chinnici, candidata alla presidenza della Regione Siciliana, dal titolo "Per un cambio di passo, il futuro è adesso".

A scriverlo sono stati Mari Albanese e Giovanni Tarantino - rispettivamente insegnante eletta all'ottava circoscrizione e segretario regionale del sindacato Asud - sulla scorta del lavoro svolto da "un gruppo di donne e uomini che condividono idee e battaglie sociali". Non si tratta solo tesserati del Pd, ma anche di "pezzi" di società civile, che lanciano una sfida indiretta ai big del partito per sollecitare il ricambio generazionale. In poche ore sono state già raccolte centinaia di adesioni dal mondo della cultura, dell'imprenditoria, dell'arte e del precariato.

"Serve il coraggio del cambiamento e di un'apertura reale verso la nuova generazione. Donne e uomini che si siano distinti per le loro battaglie, per i loro valori e per quelle competenze che spesso vengono ignorate da una politica lontana dai territori e dai talenti". Così si legge nella lettera di accompagnamento al manifesto firmato tra gli altri da Marcello Longo (avvocato e presidente dell?ottava circoscrizione); Fabrizio Lo Verso (consigliere Pd della terza circoscrizione); Adele Di Prima (consigliere Pd quinta circoscrizione); Tiziana Calabrese (consigliere Pd prima circoscrizione); Emanuele Marino (consigliere Pd ottava circoscrizione); Dario Duminuco (segretario circolo Pd seconda circoscrizione); Angelo Sicilia (direttore del museo dei Pupi antimafia di Carini, Cefalù e Caltavuturo), Gaetano Merlo (imprenditore del settore turistico), Giuseppe Di Chiara (docente di diritto processuale penale all'Università).

"L?esigenza del cambiamento non può non passare dalle gambe e dall?intelligenza di una nuova classe dirigente. Ecco perché Caterina Chinnici che incarna tutti i valori più belli della nostra terra non è solo una speranza, ma prassi reale, guida e apertura al dialogo di chi crede che un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di cambiarlo", viene messo nero su bianco nel manifesto, che parte con una citazione dello scrittore Cesare Pavese: "Una Sicilia ci vuole non fosse che per il gusto di... vederla governare da una donna come Caterina Chinnici che saprà aprirsi con generosità alle istanze di una generazione che sente l?impellenza d?essere protagonista delle scelte che determineranno il futuro della propria terra".

"E allora - concludono gli oltre cento firmatari - serve il coraggio politico di trascendere le logiche degli equilibri tra i partiti, di scegliere nel proprio premio di maggioranza donne e uomini che possano avere i meriti e i talenti del fare. A chiederlo è la società civile, il mondo del terzo settore e dell?impresa. Il mondo della scuola, dell?arte, della cultura e di tutti coloro che ancora credono nella possibilità di un viaggio collettivo, un afflato di umanità che collega migliaia e migliaia di vite. Forse è semplicemente il cammino di un?intera generazione che merita di essere protagonista credendo nel sogno e nella scelta rivoluzionaria della meritocrazia".