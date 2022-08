Elezioni regionali 2022, i candidati della lista "Centopassi"

Claudio Fava ha presentato oggi le liste dei candidati per il rinnovo dell'Ars. "Gli anni di lavoro in Ars e sul territorio - dice Fava - ci hanno permesso di presentare liste dei Centopassi più forti e più solide di cinque anni fa. Liste che in tutte le provincie raccontano una Sicilia concreta: amministratori, società civile, insegnanti, professionisti, volontari. L'obiettivo è far vincere Caterina Chinnici e costruire uno spazio politico progressista ampio, inclusivo, capace di parlare a tutti e di rappresentare tutti: il progetto su cui i Centopassi sono impegnati da sempre".

Ecco tutti i candidati