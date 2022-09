Lecardane (M5S): "La formazione professionale riparta , rafforzare il servizio di placement universitario"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La formazione professionale deve ripartire. Crocetta l'ha fermata, il centrodestra dopo tante promesse non ha praticamente fatto nulla. Annunci privi di concretezza e di seguito. Il movimento cinque stelle grazie alla sua caparbietà all'Ars ha fatto approvare il fondo di garanzia di dieci milioni di euro ai lavoratori per dei soldi che il centrodestra non voleva loro dare. 8000 lavoratori sono fermi. La formazione deve ripartire in maniera diversa e intelligente, analizzando il fabbisogno del mondo del lavoro in cinque anni mettendo intorno ad un tavolo regione, università, enti di formazione, rappresentanti dei lavoratori, rappresentanti del mondo del lavoro. Dall'altro lato bisogna migliorare notevolmente i servizi di placement universitario che dovrebbero aiutare gli studenti e le studentesse ad orientarsi su norme e finanziamenti da poter utilizzare per far partire un'attività produttiva, quindi sostenerli nella fase di start up