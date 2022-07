In una conferenza ItalExit svelerà il candidato alla presidenza della Regione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Venerdì 22 luglio a Palermo alle ore 15,30, presso l'Astoria Palace Hotel di via Montepellegrino, si terrà la conferenza stampa di presentazione del candidato di ItalExit alla presidenza della Regione Sicilia. Il nostro candidato incarna perfettamente l'animo ribelle e concreto di un partito che si è distinto per la ferma opposizione all'operato del governo Draghi e dei partiti che ne fanno parte. ItalExit è nato per dare voce a tanti elettori delusi dalla istituzioni e rimasti senza rappresentanza dopo il tradimento di Lega e 5Stelle.

In occasione delle elezioni regionali la squadra di ItalExit si batterà per il bene di tutti i siciliani, per costruire un nuovo modello di società che abbia al centro le necessità dei cittadini e non gli interessi delle multinazionali. Alla conferenza stampa saranno presenti il Segretario Nazionale del partito Gianluigi Paragone, il senatore Mario Michele Giarrusso e, in rappresentanza della direzione nazionale ItalExit, il dottor Giuseppe Sottile, la dottoressa Vittoria Di Bella e l'avvocato Luigi Savoca.