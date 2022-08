Regionali, Ismaele La Vardera nel listino di De Luca: "Noi contro gli squali, diamo speranza ai giovani"

Una giovane laureata di Ragusa, Giulia Polizzi, di 23 anni; il deputato Ars uscente Danilo Lo Giudice, messinese di 35 anni e sindaco di Santa Teresa di Riva; Francesca Draià, 38enne sindaca di Valguarnera Caropepe (Enna), Ismaele La Vardera, giornalista, ex 'Iena', 29 anni, e presidente di Sud chiama Nord; Marzia Maniscalco, 45 anni, avvocata di Caltanissetta; e Mirko Stefio, 48 anni di Catania, segretario del Movimento siciliano di Azione. Sono questi i nomi dei candidati inseriti nel listino che vede il leader di Sicilia vera, Cateno De Luca, il capolista e candidato alla presidenza della Regione Siciliana.

"A differenza dei nostri competitor - ha spiegato De Luca - non abbiamo avuto grandi discussioni sul listino. La scelta è stata quella di rappresentare tutto il territorio e i giovani. E basta guardare l'età degli uomini e delle donne inserite nel listino per avere la conferma". "Merito, passione e coraggio è la visione della politica del nostro movimento - le parole di La Vardera -. Sicilia Vera rappresenta un movimento che ti dà possibilità di crescere. E il mio grazie va a Danilo perché è la conferma che il nostro leader dà spazio ai giovani. Non ci sono le solite facce e i soliti squali. Essere qui oggi per me significa lanciare un messaggio di speranza ai giovani. Esiste una politica basata su valori veri e sul merito ed è quella di Sicilia vera".

"Vado a coronare il mio sogno da sempre, ho cominciato 15 anni fa come candidato nel mio comune per Sicilia vera e oggi vedo quel progetto crescere e non posso non pensare a quanta strada abbiamo fatto e quanta ne faremo", ha affermato Lo Giudice. "Il 25 settembre si vota per rinnovare il parlamento nazionale e quello regionale - ha affermato De Luca -. 'De Luca sindaco di Sicilia' è una scelta che parte dalla consapevolezza che i siciliani vogliono un sindaco. Oggi la Sicilia deve essere amministrata. Abbiamo messo in piedi un progetto competitivo ed è l'unico che garantirà una nuova classe dirigente politica in Sicilia. La nostra storia parte dal territorio ed è contrassegnata dalla conquista tappa per tappa del consenso senza partiti. L'unico sostegno sul quale ci basiamo è quello del popolo siciliano - ha concluso -. Lo stesso popolo che ci consentirà di vincere il 25 settembre con il 41 per cento delle preferenze".