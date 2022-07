Gelarda: "Sarò candidato alle Regionali con De Luca, è l'unico che che può cambiare la Sicilia"

Igor Gelarda, ex consigliere comunale della Lega, sarà candidato alle elezioni regionali in una delle liste di Cateno De Luca. Dopo il passaggio a Sicilia Vera, avvenuto la scorsa settimana, ieri Gelarda ha ufficializzato la corsa all'Ars.

"Ho lavorato tantissimo, cinque anni, come consigliere comunale per la mia città - dice Gelarda -. Ma se non cambiamo completamente il modo di fare politica in Sicilia continueremo a essere tra le regioni peggiori per sanità, con più giovani che vanno via dalla loro terra, peggiore per qualità della vita. Ho lottato e continuerò a farlo per la gente. Posso piacere o non piacere, ma nessuno può dire che io non abbia dato il massimo in questi anni".

Gelarda non risparmia critiche al suo ex partito: "La Lega siciliana ha profondamente deluso tutti, ora è diventata una fotocopia sbiadita di Forza Italia. Altro che autonomia e federalismo. De Luca non accetta compromessi, come me, ed è l'unico che può cambiare la storia della Sicilia. O tra vent'anni non ci saranno più giovani in questa terra", conclude Gelarda.