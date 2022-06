Conte a Palermo sulle Regionali: "Si chiuda sulle primarie, M5s ha carte in regola per esprimere candidato"

Non solo la corsa a sindaco. Giuseppe Conte a Palermo per sostenere il candidato a sindaco del fronte progressista Franco Miceli riapre la partita sulle primarie del centrosinistra in vista delle elezioni Regionali. "Sulle primarie dobbiamo chiudere. La nostra è una rivendicazione politica: abbiamo tutte le carte in regola per proporre un candidato alla presidenza della Regione nel percorso che stiamo facendo insieme agli alleati. Questo non significa che non faremo le primarie però partecipiamo a questo tavolo nella consapevolezza che siamo un partito di riferimento di questa coalizione", ha detto il leader del M5s parlando con i cronisti, a margine di un'iniziativa nel quartiere Cep.

"E' legittima la determinazione del presidente Musumeci a ricandidarsi ma è altrettanto legittima la volontà del campo progressista di chiamarlo alle sue responsabilità davanti al popolo siciliano e di offrire un progetto politico alternativo che evidenzi tutte le carenze della sua gestione", ha aggiunto Conte, parlando dell'attuale governatore.