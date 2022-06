Regionali, l'indiscrezione: "Cancelleri non correrà alle primarie"

Giancarlo Cancelleri avrebbe annunciato poco fa agli eletti siciliani un suo passo indietro nella corsa alle primarie del fronte progressista da governatore. A riportare l'indiscrezione, appresa da fonti del M5s, è l'Adnkronos. Cancelleri avrebbe avuto, raccontano fonti interne, anche una riunione via Zoom con i vertici pentastellati, compreso il leader Giuseppe Conte.

Il voto della base sulla deroga alla regola dei due mandati sarebbe saltato. Da qui la rinuncia alla candidatura. "Non ci sono più i tempi tecnici e non abbiamo avuto indicazioni, quindi il voto non si può più fare", dichiarano fonti di SkyVote interpellate dall'Adnkronos.

La notizia non è stata nè confermata nè smentita dal diretto interessato. "Non rilascio dichiarazioni. Lo farò domani in conferenza stampa", si è limitato a rispondere all'Adnkronos il sottosegretario alle Infrastrutture. Il confronto con i giornalisti, “per importanti comunicazioni”, è fissato per domani alle 11, nella biblioteca dell'Ars.

Sempre domani scade il termine per la presentazione delle candidature alle primarie del centrosinistra. Si profila una sfida a due fra Caterina Chinnici e Claudio Fava.